هولندا تفوز على أمريكا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
هبة بريس - مكتب طنجة
حقق المنتخب الهولندي التأهل إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1، اليوم السبت 03 دجنبر، على أرضية استاد خليفة الدولي بالدوحة.
واففتح أهداف هولندا ممفيس ديباي في الدقيقة 10 قبل أن يضيف دالي بليند الهدف الثاني على بعد دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، فيما عزز دينزل دومفريس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
واكتفى المنتخب الأمريكي بهدف واحد حمل توقيع حجي رايت في الدقيقة 76.
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28 تعليقات
مباراة بدون اداء اصلا كأنك تحس يلعبون مباراة تحضيرية، فريقان متواضعان رغم فوز هولندا
ذكاء هولندي مرور بأخف الأضرار
هولندا قدمت مبارة ممتازة
مقابلة دون المستوى مملة ، فقط أخطاء في دفاع أمريكا واستغلال الفرص لهولندا ،ليست هناك روح قتالية بالنسبة للطرفين، وكأنها مقابلة ودية لاغير
ألف ألف مبروك على خسارة أمريكا
مباراة لا ترتقي لمستوى دور 16. هولندا ستخرج من البطولة في دور الربع أمام الارجنتين
مباراة مملة جدًا
مستوى الفريقين هزيل جدًا
غابت المتعة والإثارة والتعليق كارثي أيضًا
ماتش بارد تقول ماتش ودي