قبيل مواجهة المغرب.. منتخب إسبانيا يستعين بأشهر طبيب نفسي
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن حالة من الحزن تخيّم على المنتخب الإسباني بعد الخسارة المفاجئة أمام اليابان في دور المجموعات لمونديال قطر بنتيجة 1-2.
وحسب تقرير لصحيفة “أس”، فإن اللاعبين خاضوا التدريبات ليلة الخميس، وهم في حالة نفسية متردية بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهلا المنتخبان معا للدور ثمن النهائي.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، لم يوجه أي خطاب جماعي للاعبين بعد الخسارة أمام اليابان، واختار الحديث مع كل لاعب على حدة ليلة الخميس.
وكشف التقرير، أن إنريكي، طلب حضور عالم وطبيب النفس الإسباني الشهير خواكين فالديس، لمساعدته على استعادة الروح المعنوية للفريق.
و حسب “أس”، فإن خواكين فالديس يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية إلى جانب إنريكي وهو الذي يدقق في الأسئلة و يعطي الإجابة للمدرب الإسباني.
11 تعليقات
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
سوف نتأهل إلى دور الربع والتغلب على المنتخب الاسباني بحول الله..
المنتخب الاسباني من بين المنتخبات القوية وعلى المغرب أن يكون محترسا منه..
كل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي امام نظيره الاسباني..
المغرب فخر العرب والمسلمين ونتمنى ان يرفع رأسنا جميعا ..
اللهم وفقه في هذه المهمة الصعبة وان يمر بسلام إلى دور الربع..
المنتخب المغربي اصبح يضرب له الف حساب وذالك بقيادة المدرب وليد الركراكي..
سوف يتأهل المغرب الى الدور الربع ويتغلب على نظيره الاسباني..
اللهم اهزمهم امام المغاربة.
لا ثقة عتيقة انها استراتيجية حرب وخدعة نفسية،يحاولون استدراجكم الهزيمة.ركزوا وجهزوا انفسكم للقاء صعب،والنصر من عنده سبحانه.
الله معانا والنصر من نصيبنا