قبيل مواجهة المغرب.. منتخب إسبانيا يستعين بأشهر طبيب نفسي

2022-12-03 / 17:31
0
هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن حالة من الحزن تخيّم على المنتخب الإسباني بعد الخسارة المفاجئة أمام اليابان في دور المجموعات لمونديال قطر بنتيجة 1-2.

وحسب تقرير لصحيفة “أس”، فإن اللاعبين خاضوا التدريبات ليلة الخميس، وهم في حالة نفسية متردية بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهلا المنتخبان معا للدور ثمن النهائي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، لم يوجه أي خطاب جماعي للاعبين بعد الخسارة أمام اليابان، واختار الحديث مع كل لاعب على حدة ليلة الخميس.

وكشف التقرير، أن إنريكي، طلب حضور عالم وطبيب النفس الإسباني الشهير خواكين فالديس، لمساعدته على استعادة الروح المعنوية للفريق.

و حسب “أس”، فإن خواكين فالديس يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية إلى جانب إنريكي وهو الذي يدقق في الأسئلة و يعطي الإجابة للمدرب الإسباني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

2022-12-03 / 17:01
Photo of منتخب البرازيل يعلن نهاية مشوار نجميه في مونديال قطر

منتخب البرازيل يعلن نهاية مشوار نجميه في مونديال قطر

2022-12-03 / 16:06
Photo of النصيري: سنواصل مشوار المونديال بنفس العزيمة والإصرار

النصيري: سنواصل مشوار المونديال بنفس العزيمة والإصرار

2022-12-03 / 15:58
Photo of كرة السلة .. المنتخبان الوطنيان للذكور والإناث يتأهلان لبطولة العالم

كرة السلة .. المنتخبان الوطنيان للذكور والإناث يتأهلان لبطولة…

2022-12-03 / 14:00
Photo of مونديال قطر.. عدد أهداف وترتيب هدافي دور المجموعات

مونديال قطر.. عدد أهداف وترتيب هدافي دور المجموعات

2022-12-03 / 11:30
Photo of أولمبيك خريبكة يتعاقد مع المدرب البرتغالي فورموزينيو

أولمبيك خريبكة يتعاقد مع المدرب البرتغالي فورموزينيو

2022-12-03 / 10:05
Photo of بعد الخسارة.. مدرب غانا: أتمنى إنجازًا كبيرًا للمغرب والسنغال

بعد الخسارة.. مدرب غانا: أتمنى إنجازًا كبيرًا للمغرب والسنغال

2022-12-03 / 09:44
Photo of سويسرا تهزم صربيا بثلاثية وتتأهل لدور الـ16

سويسرا تهزم صربيا بثلاثية وتتأهل لدور الـ16

2022-12-02 / 22:35
Photo of الكاميرون تهزم البرازيل قبل وداع كأس العالم

الكاميرون تهزم البرازيل قبل وداع كأس العالم

2022-12-02 / 22:26
Photo of السماح لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم بالدخول إلى قطر

السماح لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم بالدخول إلى…

2022-12-02 / 21:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق