مدرب المنتخب البولندي: تونس فازت بكأس العالم ليوم واحد

2022-12-03 / 17:01
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هبة بريس - وكالات

رأى المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم، تشيسلاف ميشنيفيتش، أن المنتخب التونسي كان بطل العالم ليوم واحد.

وذكرت قناة العربية، مساء اليوم السبت، أن تشيسلاف ميشنيفيتش قد اعتبر منتخب تونس فائزا بكأس العالم لكرة القدم لمدة يوم واحد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي حامل اللقب خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات الذي انتهى أمس الجمعة.

ونقلت القناة عن المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي تهنئته لمنتخب تونس، موضحا أنه كان بطل العالم لمدة يوم بعدما فاز على منتخب فرنسا بهدف دون رد، معتبرا أن الفوز على بطل العالم عادة ما يكون أمرا سعيدا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البولندي الذي تأهل إلى الدور الثاني بعدما حَّل ثانيا في المجموعة الثالثة لكأس العالم مع فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى، وذلك يوم الأحد المقبل في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

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