العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

هبة بريس

دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها – مستعملي الطريق السيار إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر والاستعلام عن حالة حركة المرور، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة ابتداء من يومه السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الأحد 11 دجنبر 2022 الذي يصادف الرجوع من العطلة.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها – مستعملي الطريق السيار، من أجل سفر آمن و مريح، تنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

كما دعت مستعملي الطريق إلى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، مع عدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ بالإضافة إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

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