النصيري: سنواصل مشوار المونديال بنفس العزيمة والإصرار

2022-12-03 / 15:58
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هبة بريس

قال يوسف النصيري لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ،إن المجموعة لن تكتفي بما حققته وأنها عازمة على مواصلة المشوار في كاس العالم قطر فيفا 2022 بنفس الإرادة والإصرار .

وأضاف النصيري في حوار مع جريدة (الراية) القطرية نشرته في عددها اليوم السبت، أن المنتخب المغربي نجح في تقديم مستوى جيد وتحقيق إنجاز كبير بالتأهل الى دور الثمن على رأس مجموعة قوية جدا ، وفي إدخال الفرحة على قلوب كل الشعب المغربي، مؤكدا أن “ما تحقق كان حلم شعب كامل، وليس المنتخب فقط، ونحن سعداء لأننا نجحنا في تحقيق هذا الحلم، وعازمون على تكملة المشوار بنفس العزيمة والروح والإصرار في المونديال”.

وأبرز قلب هجوم المنتخب المغربي أن مباراة ثمن النهاية ضد المنتخب الاسباني لن تكون سهلة على الإطلاق . وقال إن “تركيزنا سيكون على أنفسنا وقدراتنا، وإمكانية تقديم مستوى يليق بالمنتخب المغربي من أجل مواصلة المشوار بنجاح في البطولة”.

من ناحية أخرى أشاد يوسف النصيري بالتنظيم الجيد لهذا العرس الكروي من قبل قطر ، مؤكدا أن دعم الجماهير العربية للمنتخبات العربية في هذا المونديال كان “رائعا جدا”.

وتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا على كرواتيا (5 نقاط) وبلجيكا ( 4نقاط) وكندا بدون نقاط.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي ، الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، نظيره الاسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم.

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