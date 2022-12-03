كورونا بالمغرب.. تسجيل 145 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 3 دجنبر، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 194 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و860 ألف و184 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و156 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و992 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و629 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و296 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و735 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (50)، والدار البيضاء سطات (40)، وسوس ماسة (24)، ومراكش آسفي (11)، وفاس مكناس (8)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، ودرعة تافيلالت (3)، والعيون الساقية الحمراء (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، والشرق (1)، وكلميم واد نون (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة سوس ماسة، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و285 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1276 حالة، فيما تم تسجيل حالتان خطيرتان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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