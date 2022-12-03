مجلس الشامي يلتقي بالطالبات والطلبة بمختلف جامعات المملكة

هبة بريس

يلتقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طالبات وطلبة الجامعات المغربية من خلال تنظيم قافلة عبر جهات المملكة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه القافلة الجهوية تعد فرصة للتواصل والتعريف بمهام وإنتاجات المجلس من قلب الجامعة، ودعوة الطالب والطالبة للمساهمة في سيرورة بلورة آرائه، ولاسيما عبر المنصة الرقمية التشاركية “ouchariko.ma”.

وقد شكلت جهة الدار البيضاء- سطات المحطة الأولى من هذه القافلة التي تم تنظيمها في الفترة من 28 نوفمبر إلى فاتح دجنبر 2022. وفي هذا الصدد، شكّل الفضاء الذي تم إعداده برحاب كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية القانونية – عين الشق، منصة للتبادل والنقاش مع طالبات وطلبة المؤسسة.

وقد تضمن برنامج القافلة عدة فقرات منها تنظيم مسابقات وأنشطة على المنصة الرقمية التشاركية للمجلسouchariko.ma ، وكذا على صفحات المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تميزت هذه التظاهرة بتنظيم محاضرة عشية يوم 29 نوفمبر 2022 ألقاها السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، تمحورت حول “المبادرة المقاولاتية عند الشباب”. وأعقب ذلك تنظيم ثلاث ورشات تناولت مواضيع : التحول الرقمي، وفعلية حقوق النساء، والطاقات المتجددة.

وجدير بالذكر، أن هذه القافلة ستتواصل لتشمل جهات أخرى في الأسابيع المقبلة.

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