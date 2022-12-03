تقرير: أرباب المقاولات يتوقعون تحسن النشاط خلال 3 أشهر المقبلة

هبة بريس

أفادت نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب، برسم شهر أكتوبر، بأن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسنا للنشاط خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في هذا الاستقصاء الذي تم إجراءه ما بين فاتح و30 نونبر 2022، بمعدل إجابة بلغ 70 في المائة، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية تحسنا في النشاط. إلا أن 28 في المئة من المقاولات أعلنت عدم توفرها على رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج و31 في المئة بخصوص المبيعات”.

كما أبرز هذا الاستقصاء انخفاضا، على أساس شهري، للنشاط. وقد يكون الإنتاج شهد انخفاضا ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية بلغ 74 في المئة.

وقد يكون الإنتاج شهد انخفاضا في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين”، بينما شهد ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك”.

وبالنسبة للمبيعات، فقد تكون سجلت ارتفاعا في السوق الخارجية واستقرارا في السوق المحلية. وحسب فروع النشاط، فقد تكون عرفت ارتفاعا في مجمل الفروع باستثناء “النسيج والجلد” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” حيث شهدت تراجعا.

وبالنسبة للطلبيات، فقد تكون تراجعت في مجمل الفروع باستثناء “الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك” حيث شهدت استقرارا.

وبشأن دفاتر الطلبيات، فقد تكون استقرت في مستويات أقل من العادي في كافة فروع الأنشطة.

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