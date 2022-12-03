بركة يستعرض أوراش المملكة في مجال الماء أمام وفد فرنسي

هبة بريس

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة الجمعة، أمام وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي، الأوراش الكبرى التي تنجزها المملكة والتي تشرف عليها الوزارة في مجال الماء.

وسلط بركة، خلال لقاء بالرباط مع الوفد الذي تقوده ميشيل غريوم، نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، الضوء على المنجزات الرئيسية التي تحققت في مجال المياه من خلال مشاريع تحلية المياه وإنجاز سدود صغيرة وكبرى.

وأبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع إعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تيزنيت الداخلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير أجاب عن كافة أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي “الذين أبدوا اهتماما كبيرا بهذه المشاريع “.

كما استعرض بركة عمل الحكومة، الذي يهدف أساسا إلى تنفيذ النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يندرج ضمن منطق على المدى البعيد في أفق 2035، والسير على درب الانبثاق الاقتصادي والمجتمعي. ويعتزم هذا النموذج الجديد إضفاء زخم خاص للبنيات التحتية المستدامة ، في إطار البرنامج الحكومي الجديد.

وضمن هذا المنظور، يشير البلاغ، يتم إطلاق استراتيجيات وأوراش في إطار رؤية مندمجة ومتماسكة، تعززها الجهوية المتقدمة التي تشمل كافة جهات المغرب وتدمج التوجهات والأولويات التي تحددها الجهات، ضمن عقود – البرامج المبرمة بينها وبين الحكومة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن شكرهم لبركة، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف مختلف قطاعات الوزارة في إطار تنزيل مضامين هذا النموذج التنموي وتأثيره الإيجابي على إنعاش الاقتصاد المغربي.

ويضم وفد مجلس الشيوخ الفرنسي رونان لوغلو وسيلفي غوي شافير عن مجموعة “الجمهوريين”، وميشيل غريوم عن “المجموعة الشيوعية الجمهورية المواطنة والايكولوجية” وأنجيل بريفيل عن “المجموعة الاشتراكية الايكولوجية والجمهورية”، الذين رافقهم محمد زيدوح المستشار البرلماني المغربي.

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