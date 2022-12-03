بني ملال تسجل أعلى الأمطار خلال 24 ساعة الماضية
هبة بري
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
بني ملال: 28 ملم
إفران : 11 ملم
وجدة : 6 ملم
سطات : 5 ملم
تازة : 4 ملم
خريبكة : 3 ملم
بوعرفة ومكناس وميدلت: ملمتران
الناظور والحسيمة والقنيطرة وسلا والنواصر وسيدي سليمان ومراكش وبن سليمان وبن جرير وسيدي إفني وتزنيت والصويرة – المطار وكلميم وتاوريرت وطانطان : أقل من ملمتر .
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