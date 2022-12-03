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بني ملال تسجل أعلى الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-12-03 / 13:05
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هبة بري

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

بني ملال: 28 ملم

إفران : 11 ملم

وجدة : 6 ملم

سطات : 5 ملم

تازة : 4 ملم

خريبكة : 3 ملم

بوعرفة ومكناس وميدلت: ملمتران

الناظور والحسيمة والقنيطرة وسلا والنواصر وسيدي سليمان ومراكش وبن سليمان وبن جرير وسيدي إفني وتزنيت والصويرة – المطار وكلميم وتاوريرت وطانطان : أقل من ملمتر .

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