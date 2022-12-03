حصريا.. عمل جديد يجمع سعد المجرد و عمر لطفي و رفيق رشيد

2022-12-03 / 12:12
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نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية، أن النجم المغربي سعد لمجرد يصور حاليا بمدينة الجديدة، فيديو كليب جديده الغنائي في سرية تامة.

ويشاركه في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي، كل من النجم المغربي عمر لطفي و الفنان الكوميدي رشيد رفيق، إذ يغلب على مشاهده الطابع الكوميدي .

و الجدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يحرص دائما على تصوير فيديو كليباته في بلده المغرب في سرية تامة بعيد عن الأضواء.

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تعليق واحد

  1. ننتظر اعمالا جديدة اقتصاديا ومحاربة الفساد ونهب المال العام وسيرا بالبلاد إلى الامام…. اما الغناء واللهو فينفع صاحبه ولا يهمنا.

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