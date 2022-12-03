2022-12-03 / 09:44
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هبة بريس - وكالات

أكد أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا أن قراره بالرحيل عن منصبه عقب نهاية مشوار البلاك ستارز في بطولة كأس العالم 2022 نهائي ولا رجعة عنه.

وخسر المنتخب الغاني بطاقة التأهل في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة بعد الهزيمة أمام أوروغواي بنتيجة 2/0.

وتحدث أدو لـ”إرم نيوز” عقب اللقاء مؤكداً أنه فخور بلاعبي المنتخب الغاني وما قدموه في بطولة كأس العالم.

وأضاف: “لم أتخذ القرار بسبب خروجنا أمام أوروغواي ولكنني تشاورت مع عائلتي وقررنا أن نعود مرة أخرى إلى العيش في ألمانيا والعمل مجددا مع بوروسيا دورتموند”.

وعن تجربة كأس العالم بشكل عام، أكد أدو أنه سعيد بالحصول على هذه الفرصة العظيمة وكان يتمنى أن يحقق هدفه بعبور مرحلة المجموعات ولكن كرة القدم كان لها رأي آخر.

وأشار إلى أن لاعبي غانا قدموا نموذجاً في اللعب النظيف وقاتلوا حتى النهاية للتأهل، موضحاً أن الأداء التحكيمي في لقاء أوروغواي كان رائعاً ولا يفهم سر اعتراضات لاعبي أوروغواي ضد الحكم.

وأكد أن المنتخب الغاني كان في قمة التركيز ولم تكن هناك أي أحاديث عن تصريحات لويس سواريز لاعب أوروغواي بخصوص مباراة المنتخبين في عام 2010 ببطولة كأس العالم.

وعن حظوظ منتخبات أفريقيا في ثمن نهائي كأس العالم بعد تأهل المغرب والسنغال؛ أشار أدو إلى ثقته التامة في قدرات اللاعب الأفريقي وإمكانية تحقيقه إنجازات مميزة في كأس العالم.

وأكد أنه يتمنى إنجازًا كبيرًا للمغرب والسنغال في كأس العالم الحالية.

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