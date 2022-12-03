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طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-03 / 09:30
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة وكذا بالهضاب العليا.

كما يرتقب نزول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة وبالسهول الممتدة شمال آسفي، فضلا عن تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بوسط البلاد وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تشكل بعض الكتل الضبابية بكل من المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بوسط وجنوب البلاد، وستكون ما بين 05 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بشمال المملكة مقارنة مع تلك المسجلة بالأمس.

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‫3 تعليقات

  3. اللهم اسقينا عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

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