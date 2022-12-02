بريد المغرب بابن أحمد…مصالح معطلة وموارد بشرية تشتكي الخصاص

2022-12-02 / 23:10
0

 

تعاني ساكنة مدينة ابن احمد بإقليم سطات والجماعات المجاورة من مرتفقي بريد بنك من تعطل مصالحهم، بسبب الاكتظاظ اليومي مع الطوابير المملة، في ظل شح كبير على مستوى الموارد البشرية.

وقد أكدت مصادر هبة بريس، أن عدد الموظفين بهذا المرفق الحيوي لا يتجاوز في أقصى حالاته ثلاثة موظفين، وهو العدد الذي يتقلص كلما حل طارئ صحي يستوجب رخصا مرضية، من دون أي تعويض، مقارنة مع التوسع العمراني والنفوذ الترابي وحجم الكثافة السكانية.

وضع يتطلب تدخلا عاجلا، لوضع حد لطوابير الانتظار لشيوخ من المتقاعدات والمتقاعدين، وآخرون من الفئات الهشة، منهم من ينتظر صرف حوالة أو منحة، ومنهم من قاده حظه العاثر لسحب وثائق إدارية وكشف حساب يتعلق بجمعية..

وضع على مايبدو لم تتجاوب معه لا الإدارة الإقليمية ولا الجهوية، لحلحلة المشاكل المطروحة، فهل ستترك الإدارة الجهوية الوضع المتأزم على حاله، أم أن الجهات الوصية على القطاع سيكون لها رأي آخر؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في ارقام …المغاربة والانفاق للسفر إلى الخارج

في ارقام …المغاربة والانفاق للسفر إلى الخارج

2022-12-02 / 20:29
Photo of بالارقام …المغرب أهم دولة مساهمة في وكالة بيت مال القدس

بالارقام …المغرب أهم دولة مساهمة في وكالة بيت مال…

2022-12-02 / 19:15
Photo of تأهل الأسود .. وكالة بيت مال القدس الشريف تتلقى التهاني

تأهل الأسود .. وكالة بيت مال القدس الشريف تتلقى…

2022-12-02 / 17:47
Photo of جمعية أنوار للتنمية تُنظم ندوة حول تمكين المرأة القروية بمراكش

جمعية أنوار للتنمية تُنظم ندوة حول تمكين المرأة القروية…

2022-12-02 / 17:20
Photo of ميدلت – الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير غدا السبت

ميدلت – الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير غدا السبت

2022-12-02 / 16:37
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة

2022-12-02 / 16:11
Photo of جيريزاليم بوست: المغرب مملكة النور البلد الذي يخلق الرغبة في المجيء والعودة

جيريزاليم بوست: المغرب مملكة النور البلد الذي يخلق الرغبة…

2022-12-02 / 14:53
Photo of سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-02 / 13:40
Photo of إدانة موظف برتبة قائد ممتاز بإيمنتانوت بسنة حبسا نافذا

إدانة موظف برتبة قائد ممتاز بإيمنتانوت بسنة حبسا نافذا

2022-12-02 / 12:40
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-12-02 / 09:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق