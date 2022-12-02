بريد المغرب بابن أحمد…مصالح معطلة وموارد بشرية تشتكي الخصاص

تعاني ساكنة مدينة ابن احمد بإقليم سطات والجماعات المجاورة من مرتفقي بريد بنك من تعطل مصالحهم، بسبب الاكتظاظ اليومي مع الطوابير المملة، في ظل شح كبير على مستوى الموارد البشرية.

وقد أكدت مصادر هبة بريس، أن عدد الموظفين بهذا المرفق الحيوي لا يتجاوز في أقصى حالاته ثلاثة موظفين، وهو العدد الذي يتقلص كلما حل طارئ صحي يستوجب رخصا مرضية، من دون أي تعويض، مقارنة مع التوسع العمراني والنفوذ الترابي وحجم الكثافة السكانية.

وضع يتطلب تدخلا عاجلا، لوضع حد لطوابير الانتظار لشيوخ من المتقاعدات والمتقاعدين، وآخرون من الفئات الهشة، منهم من ينتظر صرف حوالة أو منحة، ومنهم من قاده حظه العاثر لسحب وثائق إدارية وكشف حساب يتعلق بجمعية..

وضع على مايبدو لم تتجاوب معه لا الإدارة الإقليمية ولا الجهوية، لحلحلة المشاكل المطروحة، فهل ستترك الإدارة الجهوية الوضع المتأزم على حاله، أم أن الجهات الوصية على القطاع سيكون لها رأي آخر؟

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