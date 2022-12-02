سويسرا تهزم صربيا بثلاثية وتتأهل لدور الـ16

هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 فى كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، بعد فوزه المثير على نظيره الصربي، بنتيجة 3 – 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب “974”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة فى البطولة.

بدأ منتخب سويسرا التسجيل عن طريق نجمه شيردان شاكيرى فى الدقيقة 20، من تسديدة زاحفة سكنت على يسار حارس صربيا.

ورد منتخب صربيا بهدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش ودوسان فلاهوفيتش فى الدقيقتين 26 و 35 من زمن اللقاء.

ونجح بريل إيمبولو فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب سويسرا فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح المنتخب السويسرى فى تسجيل الهدف الثالث عن طريق ريمو فريلير، فى الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وجاء المنتخب السويسرى وصيفا فى المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط، بالتساوى مع البرازيل صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بعد خسارته أمام الكاميرون 1 – 0، وحل منتخب صربيا فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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