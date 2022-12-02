Brazil's midfielder #17 Bruno Guimaraes (L) takes a shot at Cameroon's goalkeeper #16 Devis Epassy nets next to Brazil's defender #24 Bremer (R) during the Qatar 2022 World Cup Group G football match between Cameroon and Brazil at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 2, 2022. (Photo by Antonin THUILLIER / AFP)

الكاميرون تهزم البرازيل قبل وداع كأس العالم

2022-12-02 / 22:26
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هبة بريس

فازت الكاميرون على تشكيلة احتياطية لمنتخب البرازيل 1-صفر في ختام منافسات المجموعة السابعة في ملعب لوسيل، الجمعة، لكن ذلك لم يكن كافيا فودع المنتخب الأفريقي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

واحتلت الكاميرون المركز الثالث بأربع نقاط متأخرة بنقطتين عن سويسرا صاحبة المركز الثاني التي فازت على صربيا 3-2.

وتصدرت البرازيل التي كانت قد تأهلت بالفعل المجموعة بفارق الأهداف بست نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.

واقترب كل من فريد وأنتوني وبرونو جيمارايش من التسجيل بينما تألق جابرييل مارتينيلي مع بطل العالم خمس مرات والذي كان في طريقه
لتعادل سلبي.

لكن الكاميرون هزت الشباك أخيرا بواسطة فينسن أبو بكر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع قبل طرده لحصوله على الإنذار الثاني لخلعه القميص أثناء الاحتفال بالهدف

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