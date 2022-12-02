السماح لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم بالدخول إلى قطر

هبة بريس _ رياضة

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تطبيق خاصية جديدة لبطاقة هيّا، تسمح للمشجعين من أنحاء العالم الدخول إلى دولة قطر، للاستمتاع بأجواء كأس العالم قطر 2022، اعتباراً من الجمعة، 2 ديسمبر/ كانون الأول، دون الحاجة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

وفي ضوء هذا الإجراء الجديد؛ سيتعيّن على المشجعين تأكيد مكان الإقامة فقط، ودفع رسوم دخول إلى قطر قدرها 500 ريال قطري دون الحاجة لشراء تذاكر المباريات.

ويُعفى من هذه الرسوم الأطفال البالغون من العمر 12 عاماً أو أقل، ولا يجوز استردادها في حال شراء تذاكر للمباريات بعد صدور البطاقة، إذ تقتصر الرسوم فقط على غير حاملي التذاكر عند تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0