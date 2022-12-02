أرقام تاريخية للمغرب في المونديال بعد تأهله لدور الـ16
هبة بريس _ رياضة
تصدر المغرب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، وتأهل بذلك للدور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، وسيلاقي منتخب إسبانيا، ثاني المجموعة الخامسة.
وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الإسباني في دور الـ16 بمونديال قطر.
وتعتبر نتائج المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022، من أفضل النتائج بتاريخ مشاركاته بكأس العالم، وحقق فيها أرقاماً تاريخية مميزة، نستعرضها في الإنفوغراف الذي اعدته الزميلة ” عربي 21″
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6 تعليقات
المغرب تفوز على اسبانيا أن شاء الله وتوصل الدور 8
بالتوفيق لاسود الاطلس
مشاء الله تبارك الرحمن الله بارك وزد في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
يجب عليهم ان يتدربو جيدا على ضربات الجزاء…..
اللهم بارك. ماشاء الله إن شاء الله المغرب تفوز على إسباني بهدفين مقابل هدف واحد. يارب.
الله الوطن الملك 🇲🇦🇲🇦🇲🇦
ماشاء الله على المنتخب الوطني المغربي وما النصر الا من عند الله مربوحة إنشاء الله