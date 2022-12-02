أرقام تاريخية للمغرب في المونديال بعد تأهله لدور الـ16

هبة بريس _ رياضة

تصدر المغرب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، وتأهل بذلك للدور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، وسيلاقي منتخب إسبانيا، ثاني المجموعة الخامسة.

وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الإسباني في دور الـ16 بمونديال قطر.

وتعتبر نتائج المنتخب المغربي بمونديال قطر 2022، من أفضل النتائج بتاريخ مشاركاته بكأس العالم، وحقق فيها أرقاماً تاريخية مميزة، نستعرضها في الإنفوغراف الذي اعدته الزميلة ” عربي 21″

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