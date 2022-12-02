احتساب الهدف الثاني لليابان أمام إسبانيا..الفيفا يحدد قراره
دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما اتخذوا قرارهم بأن الكرة مازالت داخل الملعب قبل أن يحرز المنتخب الياباني هدفه الثاني في المباراة التي فاز بها على إسبانيا 2 / 1 أمس الخميس.
الانتصار الذي حققه المنتخب الياباني جعله يتصدر المجموعة الخامسة أمام إسبانيا، علما بانه لو كان تعادل في هذه المباراة، لتأهل المنتخب الألماني لدور الـ16 بدلا منه.
وذكر فيفا في بيان اليوم الجمعة :”هدف المنتخب الياباني الثاني في المباراة التي فاز بها على إسبانيا 2 / 1 تم مراجعته من قبل حكام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت بكامل محيطها من الملعب. واستخدم حكام الفيديو تقنية كاميرا خط المرمى للتأكد مما إذا كانت الكرة عبرت الخط بكامل محيطها أم لا”.
وأضاف:” كاميرات أخرى من شأنها أن تظهر لقطات مضللة ولكن وفقا للأدلة المتاحة، فإن الكرة لم تعبر الخط بكامل محيطها”.
وانتشر جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انحناء كرة القدم وما إذا كانت قد عبرت خط المرمى بكامل محيطها أم لا منذ انتهاء المباراة.
وبدلا من التذمر بشأن صحة الهدف، فإن أغلب وسائل الإعلام الألمانية ركزت على فشل فريقها بعد أن ودع المونديال من دور المجموعات في النسخة الثانية على التوالي
14 تعليقات
مشاكرة الجزائري سيذهب ليحتجّ في مقر الفيفا ومعه السيدة الراجل و الذباب ليطالبوا بإعادة المقابلة بين المانياواليابان
نعم الشعوب ونعم الصحافة الحرة التي لا تبحث عن تبرير عجزها.
الكرة خرجت بالكامل
هذا اجمل و افضل ظلم شفته في حياتي
الكرة لم تخرج ألمانيا التي خرجت
الكرة لم تغادر بكامل محيطها …النظرة الفوفية هي لي غاتعطيك الحكم الصحيح
التكنولوجيا تنصف صانعها… برافو اليابان
ولأن الكرة شكلها دائري تظهر وهي خارجة ، لكن الجزء والزاوية العلوية لم تخرج كليا ، فالهدف صحيح
أظن أن إنريكي تعمد الخسارة لمواجهة المغرب
الكرة خرجت و الهدف غير صحيح
القانون يقول أن الكرة بكل محيطها يجب أن تخرج لكي تحتسب خارج اللعب و ليس فقط الجزء السفلي من الكرة الذي يلامس الأرض.
لذلك يجب النظر بالاسقاط العمودي و ليس من زاوية أفقية لأن الكرة كروية الشكل(Spherical) و ليست مكعبة مثلا.
بذلك فإن هدف اليابان صحيح.
صحيح الكرة لم تخرج لان فريق الشدود هم من خرجوا قبلها
ملي جات فقوس قزح هانية،
هاد شي كلو باش تخرج ألمانيا هه