في ارقام …المغاربة والانفاق للسفر إلى الخارج

هبة بريس

ارتفع إنفاق المغاربة على السفر بنسبة 54,3 في المائة في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أن هذا الارتفاع يبقى دون المستوى الذي بلغه قبل الجائحة.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

يشير التقرير الشهري، الصادر عن مكتب الصرف في فاتح دجنبر، إلى أن الإنفاق على السفر إلى الخارج قفز في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 13,38 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين، على التوالي، في حدود 8,67 و8,82 مليار دولار.

وبدأت نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير الماضي.

غير أن مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج لم يرق في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى المستوى المسجل في الفترة نفسها من عامي 2018 و2019، حين بلغ على التوالي 15,81 و17,7 مليار درهم.

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