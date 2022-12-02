People stand near a border post on the Algerian side of the Morocco-Algeria border in the north east of Morocco July 31, 2011. Morocco's King Mohammed renewed calls on Saturday to normalise ties and reopen borders with wealthier neighbour Algeria, saying that Rabat wants to build an integrated North African economic bloc. Morocco closed the border following a 1994 Islamist militant attack in Marrakesh, which it blamed on Algeria's secret service, and the border region remains tense. REUTERS/Youssef Boudlal (MOROCCO - Tags: POLITICS)

تقرير يحذر من تداعيات التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر

2022-12-02 / 19:52
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هبة بريس _ الرباط

أعد معهد الشرق الأوسط تقريرا يشير فيه إلى احتمال حدوث توتر في العلاقات بين المغرب والجزائر قد يتطور إلى مناوشات عسكرية .

وعلل التقرير هذه الخلاصة بالهرولة الجزائرية / المغربية للإنفاق على التسلح في السنوات الأخيرة، حيث زاد إنفاق الجزائر من حوالي ملياري دولار سنويا في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 ليبلغ متوسط 10 مليارات دولار سنويا في السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ الإنفاق العسكري للمغرب 5 مليارات دولار هذا العام بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات دولار عام 2016.

ويرى التقرير في عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب، “مكسبا” يوفر للمغرب، بالإضافة إلى تنويع شركائه الدوليين، إمكانية الحصول على أسلحة متطورة من إسرائيل وهو ما تأتى له بعد توقيع مذكرات واتفاقيات في مجال التعاون الاستخباراتي والدفاع.

في المقابل، أشار التقرير إلى التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، (تشتري الجزائر 70 في المائة من وارداتها من الأسلحة من روسيا) وإلى حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الجزائري خصوصا بعد تأثر الكثير من أعضائه بتداعيات الحرب.

تبعا لذلك، أوضحت الورقة البحثية التي وقعتها الباحثة المتخصصة في شؤون شمال أفريقيا، انتصار فقير، أنه في خضم هذا التوتر “قد يجد المغرب والجزائر نفسيهما في مواجهة لا سيما في ضوء هذا الخطاب الملتهب الذي يقابله عدم بذل الجهود للتخفيف من حدته”.

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‫2 تعليقات

  2. الجزائر لو نسيت المغرب لأصبحت مثل قطر لكن حكام الجزائر فضلوا التخلف على أن يتقدم المغرب والمصيبة أن المغرب يتقدم والجزائر في الصف الاخير

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