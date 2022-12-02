France's players lift the World Cup trophy after winning the Russia 2018 World Cup final football match between France and Croatia at the Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. - France won the World Cup for the second time in their history after beating Croatia 4-2 in the final in Moscow's Luzhniki Stadium on Sunday. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

الحلم بالفوز بكأس العالم”.. لما لا وإن كان الطريق صعبا ؟

2022-12-02 / 19:38
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هبة بريس _ متابعة

الحديث بالمغرب لا يغادر تأهل المغرب إلى دور الـ 16 واخينا كثيرة الحلم بالفوز بكأس العالم

الحديث بدأ يأخد مسارا غير الذي عهدناه ونحن نطمح المرور للدور الثاني فقد صرنا نتحدث عن امكانية تجاوز اسبانيا والتي لنا معها ذكريات حيث التقى الفريقان في دور المجموعات في مونديال روسيا، وحتى الوقت بدل الضائع في تلك المباراة كانت النتيجة تقدم المغرب 2-1، قبل أن يدرك إياغو أسباس التعادل لإسبانيا 2-2.

وفي حال تجاوز المغرب لإسبانيا فإنه سيواجه الفائز من البرتغال وثاني المجموعة السابعة. وكان أسود الأطلس التقوا البرتغال أيضا في مونديال روسيا، حيث حسم كريستيانو رونالدو المواجهة برأسية مبكرة في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وإذا تجاوز المغرب الدور ربع النهائي، فسينتظره في نصف النهائي الفائز من ( [فرنسا X بولندا] X [إنكلترا X السنغال] ) والفائز سيصل إلى المباراة النهائية التي تقام 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

وإذا واصل المنتخب المغربي، تزداد الأمور صعوبة مع وجود فرنسا بطلة العالم في 2018 و1998، وكذلك إنكلترا بطلة العالم 1966 والمرشحة القوية للقب في قطر.

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