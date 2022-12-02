أسوشييتد برس: اصطفاف عربي كبير خلف المغرب بالمونديال

هبة بريس

قالت وكالة “أسوشييتد برس”، إن العرب بمختلف جنسياتهم، اصطفوا خلف المنتخب المغربي، لتشجيعه في دور الـ16 بمونديال كأس العالم في قطر 2022، بمواجهة إسبانيا.

وقالت الوكالة، إنه بعد إقصاء السعودية، وقطر، وتونس، تبقى المنتخب المغربي الوحيد الذي يحمل آمال العرب بتحقيق إنجاز تاريخي في المونديال.

وفي حال تخطى إسبانيا، فإن المغرب سيكون أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم.

وأشارت “أسوشييتد برس” إلى أن المنطقة العربية المنقسمة بسبب الخلافات، تتحد في تشجيع “أسود الأطلس”.

وفي الدوحة، سلطت الوكالة الأمريكية الضوء على تدفق المغاربة والقطريون والسعوديون والفلسطينيون المبتهجون وغيرهم عبر الأزقة التاريخية لسوق واقف الشهير، وهم يرتدون أزياء باللونين الأحمر والأخضر ويلوحون بالعلم المغربي في احتفال جامح.

وأضاء العلم ناطحات السحاب على طول كورنيش الدوحة المتلألئ.

وتحول المترو القريب من ملعب الثمامة إلى حفل راقص نابض للمغاربة الذين قرعوا الطبول على النوافذ وصاحوا احتفالا.

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