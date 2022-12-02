هل سيتم تأجيل اجتماع بوريطة ووزير خارجية إسبانيا ؟

هبة بريس _ الرباط

تناولت تقارير إعلامية إسبانية، إمكانية تأجيل موعد اجتماع بين وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وخوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني

وبررت ذات المصادر الإعلامية إمكانية حدوث بإعلان وزير خارجية مدريد على حسابه الرسمي في “تويتر”، إصابته بالفيروس، وقال “أشعر أنني بخير، وأعراض إصابتي بكورونا خفيفة. أواصل العمل، وأتخذ احتياطاتي”.

الاجتماع كان مبرمجا هذا الأسبوع بين بوريطة وألباريس، من أجل تحديد موعد افتتاح مكتب الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين، غير أنه لم يتم تأكيد هل سيعقد هذا الاجتماع أم لا عقب إصابة الوزير الإسباني بفيروس كورونا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0