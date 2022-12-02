غانا وأوروغواي يودعان كأس العالم 2022
هبة بريس
حققت الأوروغواي فوزا غير كاف على غانا بهدفين نظيفين ليودعا سوياً دور المجموعات في “مونديال قطر 2022” في كرة القدم، بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثامنة.
وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط متفوقة على الأوروغواي بتسجيلها عددا أكبر من الأهداف (4-4 مقابل 2-2)، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.
وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة (يتحدد لاحقا مساء الجمعة)، في حين تلتقي كوريا الجنوبية مع متصدر تلك المجموعة (يتحدد لاحقا أيضا).
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11 تعليقات
ماعمرني شفت شي منتخب مابغاش يتأهل حتى شفت غانا
غانا = السذاجة و قلة النفس
عدم الانضباط و الزيادة في الغرور و غياب اللعب الجماعي
بعد هذه المبارات نتأسف على مستوى الكرة الإفريقية تكتيكيا بدنيا و حتى عقلية الفوز لا توجد في قاموسها
البرتغال منحت التأهل لمدرب كوريا الجنوبية البرتغالي و الحكم الألماني لم يمنح ضربة جزاء واضحة للأوروغواي و ڨاساما رغم ثبوت فساده يعين حكما في المونديال ، الفيفا فساد مالي و أخلاقي
بدأ الشك يراودني في هذه الدورة.. اليابان تفوز على إسبانيا
كوريا تفوز على البرتغال ؟؟؟
ماذا يحدث في الكواليس…الايام ستكشف كل شيئ
بسبب اللياقة غياب أندري وجوردان وبسبب سذاجة بعض اللاعبين تأخر في تمرير الكرات
مفاجات كثيرة في مونديال قطر
غانا عوض انهم يحاولو تسجيل هدفين في الدقائق الاخيرة قاعدين يضيعو في الوقت لضمان اقصاء الأورغواي.
النهائي بين البرازيل والمغرب تذكروها
السبب هو السذاجة الأفريقية