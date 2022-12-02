غانا وأوروغواي يودعان كأس العالم 2022

هبة بريس

حققت الأوروغواي فوزا غير كاف على غانا بهدفين نظيفين ليودعا سوياً دور المجموعات في “مونديال قطر 2022” في كرة القدم، بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثامنة.

وتصدرت البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط متفوقة على الأوروغواي بتسجيلها عددا أكبر من الأهداف (4-4 مقابل 2-2)، في حين اكتفت غانا بثلاث نقاط.

وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة (يتحدد لاحقا مساء الجمعة)، في حين تلتقي كوريا الجنوبية مع متصدر تلك المجموعة (يتحدد لاحقا أيضا).

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