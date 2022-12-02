الاتحاد الأوروبي يحدد سقف سعر النفط الروسي
هبة بريس
قالت وسائل إعلام أوروبية، إن الاتحاد وافق على تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا.
ودخلت دول الاتحاد الأوروبي في مشاحنات على مدى أيام حول تفاصيل سقف الأسعار الذي يهدف إلى خفض دخل روسيا من بيع النفط.
ولأن خام الأورال الروسي يتم تداوله بسعر منخفض بالفعل، رفضت بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا المستوى باعتباره لا يحقق الهدف الرئيسي الرامي للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
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7 تعليقات
اصلا الروس رافضين التعامل بالدولار
الزعيم بوتين لن يبيع النفط للدول تشارك في تسقيف سعره
هل تم الاتفاق مع الصين اكبر مستهلك للبيترول في العالم
في احلامهم انهم سيحصلون على نفط روسي ب60 دولار لكن الحقيقة ان قرارهم هذا سيرفع اسعار النفط من جديد و لن تعطيهم روسيا برميلا واحد خارج اسعار السوق
هذه الدول تعيش حلما عميق …دول الحرة لن تستجيب لهذه القرار
ضربه قوية ع روسيا
اذا كنتم انتم المتحكمون في السعر و لماذا لا تجعلون من سعره 10دولارات فقط؟