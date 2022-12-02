جمعية أنوار للتنمية تُنظم ندوة حول تمكين المرأة القروية بمراكش

2022-12-02 / 17:20
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هبة بريس - الرباط

نظمت جمعية أنوار للتنمية و التضامن ندوة تكوينية لفائدة المرأة القروية تحت عنوان “تمكين المرأة القروية ” بمقر الجمعية الكائن بمنطقة أيت فاسكا آيت أورير بضواحي مراكش بإشراف الدكتورة ليلي رحال العطفاني سفيرة النوايا الحسنة و رئيسة مؤسسة بوابة الأعمال و منصة (أنا أفريقيا) بمشاركة مجموعة من الفعاليات الجمعوية و المدنية و 210 من السيدات اللواتي ينحدرن من المنطقة.

وأكد الأستاذ محمد الدقاق رئيس جمعية أنوار للتنمية والتضامن على أهمية موضوع تمكين المرأة و ما لهذا الموضوع من أهمية بالنسبة للمجتمع المدني أو الحكومة أو على الصعيد الدولي . وفي مستهل الندوة أوضحت الدكتورة ليلى رحال العطفاني أوجه تمكين المرأة القروية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وقالت أن الأهم هو دعم المرأة القروية حتى تضطلع بدورها الطبيعي في الرقي بالمجتمع القروي و ضمان استقلاليتها .

وتحدث الأستاذ محمد الدقاق عن أهمية تمكين المرأة القروية وتجاوز المشاكل التي تعاني منها، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية و حقها في المشاركة السياسية، وتشجعيها للقيام بدورها في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالحياة الاجتماعية. كما ألقى الضوء على مساهمة جمعيات المجتمع المدني في محاربة الفقر و العنف ضد المرأة من خلال الدعم المادي و المعنوي لبلوغ الأهداف المرجوة ، ودعا إلى تفعيل المشاريع المذرة للدخل لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمالية للمرأة القروية .

وأبرز الخطوات الواجب اتباعها في تطوير المرأة القروية، وتنويع مصادر تمويل للمشاريع الصغيرة للمرأة القروية واعطائها دورات تدريبية تثقيفية ، وإطلاعها على كيفية تسويق المنتج للمشروع الخاص بها وضمان الأرباح. وقال أن هناك تتبع من الجمعية لهذه القضايا من خلال اللجنة النسائية و المكتب التنفيذي للجمعية .

وتندرج هذه الأنشطة التي تُنظمها جمعية أنوار للتنمية والتضامن في إطار انفتاحها على محيطها الإنساني والثقافي والاجتماعي وإطلاع المكونات الاجتماعية لسكان منطقة أيتف اسكا بضواحي مراكش على الأفكار المبدعة والمساعدة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة المحلية.

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