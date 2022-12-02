كورونا بالمغرب.. تسجيل 149 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 149 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 113 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و860 ألف و116 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و142 شخصا، مقابل 24 مليون و915 ألف و983 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و616 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و151 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و251 ألف و541 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (64)، والدار البيضاء سطات (41)، وفاس مكناس (14)، ومراكش آسفي (13)، ودرعة تافيلالت (4)، وكلميم واد نون (3)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، والشرق (3)، وبني ملال الخنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1326 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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