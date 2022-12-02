جاك لانغ: المغرب يبهر العالم بتأهل أسود الأطلس

هبة بريس

قال رئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، اليوم الجمعة، إن تأهل أسود الأطلس لثمن نهائي مونديال قطر 2022 هو “انتصار حقيقي”، حيث أبهرت كل مباراة وأثارت مشاعر المشجعين في المغرب والعالم.

وأضاف لانغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التأهل هو “ثمرة لانتصارين متتاليين فازت بهما الموهبة والذكاء الرياضي وقوة الشخصية وتماسك الفريق”.

وقال “إنه أمر رائع، في كل لحظة شعرنا بالفخر والانبهار”، مسجلا أن أشبال وليد الركراكي قدموا خلال هذه المرحلة الأولى من مونديال قطر “أداء مذهلا واستثنائيا”.

وأعرب رئيس معهد العالم العربي عن أمله في أن لا يتوقف صعود أسود الأطلس عند هذه المرحلة”، لأنهم “لاعبون أقوياء ومثابرون “.

واعتبر أن قيادة المنتخب الوطني تعكس قوة الشعب المغربي، “الذي عرف كيف يمضي قدما، ويقاتل، يبتكر ويتخيل”.

وأشار إلى أنه “انتصار طبيعي لفريق، ولكنه أيضا انتصار للمغرب قاطبة ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ساهم في منح بلاده الطاقة وقوة الحياة التي تسمح للمغاربة بالتغلب على العديد من العقبات”.

وقال “أنا سعيد للغاية كصديق للمغرب ومعجب بجلالة الملك والشعب المغربي. إنها لحظة سعادة وفخر جماعي، إنها لحظة استثنائية”، معتبرا أن المغاربة قدموا عرضا “قويا وجميلا وساحرا”.

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