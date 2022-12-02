نجم المنتخب الإسباني: “علينا أن نلعب بكامل قوتنا أمام المغرب”

2022-12-02 / 15:27
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هبة بريس - متابعة

أبدى نجم منتخب إسبانيا، بيدري حزنه من الخسارة 1-2 ضد اليابان، أمس الخميس في ختام دور المجموعات لمونديال قطر وأكد على ضرورة “اللعب بكامل قوتنا” ضد المغرب في ثمن النهائي.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، اليابان لعبت بالكثير من القوة مع القليل من المساحات”.

وتابع “لم نتوقع خسارة المباراة، أخبرنا المدرب بأنه يتعين علينا المخاطرة والتقدم للأمام، تفاجأنا باستقبال هدفين، كان علينا التحرك بالكرة كثيرا لكن ذلك لم يحدث”.

وعن مواجهة المغرب في الدور ثمن النهائي، شدد بيدري “علينا أن نلعب بكامل قوتنا، المباريات الآن حياة أو موت، المدرب سيتحدث معنا عن أخطائنا، وما يتوجب علينا تحسينه”.

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‫2 تعليقات

  1. ربما المنتخب الاسباني اراد ان يخسر مع اليابان ليتفادى لقائه مع اكرواتيا.نتمنى لفريقنا الوطني الفوز على المنتخب الاسباني

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