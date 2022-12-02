سطات.. مص.رع شخصين في حادثة سير مروعة

2022-12-02 / 14:09
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

عرفت الطريق الاقليمية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج صباح اليوم الجمعة، حادثة مروعة أسفرت عن مصرع شخصين واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي التفاصيل، أكدت مصادرنا، أن سيارة أجرة من الحجم الكبير اصطدمت بسيارة خفيفة من نوع زيبرا على مستوى النفوذ الترابي لجماعة اولاد الصغير جنوب مدينة سطات .

عناصر الدرك الملكي حلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في الحادث، والاشراف على اجلاء القتلى والجرحى صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات، في انتظار استكمال باقي التحقيقات تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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