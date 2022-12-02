بايتاس: الإدعاء بأن الحكومة تتدخل في أسئلة البرلمان باطل

هبة بريس - لبنى أبروك

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على الضجة التي عرفتها جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، وانسحاب الفريق الاشتراكي محتجا على وصفه بتدخل الحكومة في أسئلة البرلمانيين.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الجمعة “الادعاء بأن الحكومة تتدخل في أسئلة البرلمان باطل”، مشيرا الى أن مكتب مجلس النواب هو الذي يبرمج القطاعات الحاضرة للجلسات والأسئلة المطروحة .

واعتبر بايتاس، أن منع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من تناول الكلمة هو تعسف غير مقبول، لأن البرلمان فضاء للنقاش والتداول وابراز وجهات النظر، مسترسلا بالقول “اذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام فشكون عندو الحق وعلاش غادي يحضر”.

وشدد ذات المتحدث، على أن الوزير المكلف بالعلاقات، هو المسؤول عن تدبير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، مضيفا بالقول “اذا طرح شي نائب شي سؤال الوزير خصو يقدم توضيحات ومنعه من الحديث يعد تعسفا”.

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