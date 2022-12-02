الملك يعزي في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

2022-12-02 / 13:00
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تلقيت، بتأثر كبير، نبأ وفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين”. وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس شي جين بينغ، ومن خلاله لأفراد أسرة الفقيد، وللشعب الصيني الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل رجل دولة كبير ساهم في مسيرة تطور بلاده، وتبويئها مكانة وازنة على الساحة الدولية.

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