إدانة موظف برتبة قائد ممتاز بإيمنتانوت بسنة حبسا نافذا

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

قضت إبتدائية ايمنتانوت، يوم أمس الخميس، قائد ممتاز بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 الاف درهم ، بعدما تابعته النيابة العامة من أجل استلام مبلغ مالي ( 5 مليون سنتيم) على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت موظف السلطة المحلية في حالة تلبس باستلام المبلغ المالي، إثر بلاغ تقدم به مواطن إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي تمت تحت إشراف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن ضبط الموقوف متلبسا بتسلم المبلغ المالي، ليحال في حالة اعتقال على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، يوسف الزيتوني، الذي أودعه بعد انتهاء البحث التفصيلي السجن، وأحاله على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إيمنتانوت للاختصاص، بجنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

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