بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”
هبة بريس - لبنى أبروك
هنأ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المنتخب الوطني والملك والمغاربة بمناسبة التأهل للدور الثاني ضمن منافسات مونديال قطر.
وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الجمعة “الأداء المتميز للمنتخب المغربي، منبع فخر واعتزاز للمغاربة جميعا.. رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا وخلاونا نآمنو بأن العمل في هدوء وبعيدا عن الضغط يعطي نتائج مهمة.”
وتابع بايتاس قائلا “لا الحكومة لا الجامعة قاموا بما يجب القيام به، وبهذه المناسبة نهنئ المنتخب والملك والمغاربة بهذا الفوز المستحق.”
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بالفعل رفعوا رؤوسنا في المونديال قطر أمام العالم بأكمله وشكرا لمنتخبنا الوطني المغربي على هذه المجهودات المبذولة من طرفهم.
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي بهذا التتويج والتأهل إنه فوز مستحق بجدارة..
صراحة المنتخب الوطني المغربي كان في المستوى المطلوب وأجمل مقابلة وتشكيلة رائعة ومجهودات جبارة وطاكتيكية اعطت نتيجة إيجابية بشرت الجمهور الرياضي بتاهلهم في المونديال بقطر ألف مبروك المغاربة بصفة خاصة والعرب بصفة عامة..
الشوارع المغربية والمقاهي في جميع أنحاء المملكة المغربية ابرزت مدى فرحتهم بالفوز المنتخب الوطني المغربي وحصوله للتأهل لكأس العالم بقطر .. إنشاء آلله الوصول إلى نهائيات يآرب يآرب يآرب.
بفضل المجهودات المبذولة من طرف المدرب المغربي وليد الركراكي وكذالك المجهودات المبذولة من طرف اللاعبين بكل روح رياضية وقتالية من أجل الوصول إلى التأهل الحمد لله..
مبروك علينا نحن المغاربة رجعت الفرحة في بيوتنا يااسود الأطلس لقد رفعتوا رؤوسنا أمام الدول العربية والافريقية وكذا الغربية فالف شكر وتقدير لابطال الأسود..
نتيجة إيجابية تبشر بالخير للمنتخب الوطني المغربي وباذن الله سيصل إلى النهائيات يآرب يآرب يآرب يآرب..
المنتخب الوطني المغربي حافظ على الكرة القدم المغربية إنهم أبطال نفتخر بهم الفوز كان بجدارة يستحقها ..
تأهل تاريخي شهدها المنتخب الوطني المغربي بالامس الذي كسر وادهش العالم بأكمله وذالك راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف المنتخب الوطني المغربي والمدرب وليد الركراكي ..
إنها مرحلة جديدة ورئية دينامية ناجحة وتعزيز الكرة القدم المغربية والفظل راجع إلى المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة ؛الذين رفعوا رؤوسنا ورفعوا راية المغرب في قطر وهذا افتخار لنا الله الوطن الملك..