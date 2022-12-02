مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة

هبة بريس - وكالات

أكد لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أنه لم يكن على علم بكون المنتخب الكوستاريكي تقدم في فترة من اللقاء على المنتخب الألماني، وهو ما كان يعني إقصاء منتخبه بعد التأخر من المنتخب الياباني.

وقال لويس إنريكي حول معرفته بنتيجة اللقاء الآخر بين ألمانيا وكوستاريكا: “ماذا تقولون؟ كنا خارج البطولة؟ لم أكن أعرف كنت مركزا على المباراة ولو علمت بالأمر لكنت أصبت بأزمة قلبية”.

وهدأ المنتخب الإسباني اللعب في الدقائق الأخيرة بعد تقدم ألمانيا، لكن لويس إنريكي أكد أنه كان يرغب في الفوز واحتلال المركز الأول وقال: “في كرة القدم لا توجد جوانب جيدة ولا جوانب سيئة. في كرة القدم مزايا وأنا لست سعيدا على الإطلاق. أردت أن أكون الأول والفوز. لقد تجاوزتنا اليابان”.

وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: “مع 2//1 حاولنا كل شيء، ليس لدي ما أشكو منه. كيفية التعامل مع وضع الانهيار، كرة القدم لا يمكن تفسيرها، اشرح الآن أنك هيمنت على اليابان وفي مدة 10 دقائق وخسرت”.

ورفض لويس إنريكي التعليق على الهدف الثاني لليابان وهل الكرة تجاوزت خط المرمى أم لا وقال: “رأيت صورة يجب أن تكون مزورة، لا يمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية. إنها بحاجة إلى التلاعب بها”.

وأضاف حول مواجهة المنتخب المغربي في دور الـ16: “نحن بحاجة إلى التعافي عاطفيا. نحن نلعب ضد مفاجأة كأس العالم، وعلينا الاستعداد قدر الإمكان، لأنه سيكون هناك 16 فريقًا متبقيًا وعلينا التحسن. سيكون الأمر صعبًا للغاية”.

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