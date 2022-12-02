مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة
أكد لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أنه لم يكن على علم بكون المنتخب الكوستاريكي تقدم في فترة من اللقاء على المنتخب الألماني، وهو ما كان يعني إقصاء منتخبه بعد التأخر من المنتخب الياباني.
وقال لويس إنريكي حول معرفته بنتيجة اللقاء الآخر بين ألمانيا وكوستاريكا: “ماذا تقولون؟ كنا خارج البطولة؟ لم أكن أعرف كنت مركزا على المباراة ولو علمت بالأمر لكنت أصبت بأزمة قلبية”.
وهدأ المنتخب الإسباني اللعب في الدقائق الأخيرة بعد تقدم ألمانيا، لكن لويس إنريكي أكد أنه كان يرغب في الفوز واحتلال المركز الأول وقال: “في كرة القدم لا توجد جوانب جيدة ولا جوانب سيئة. في كرة القدم مزايا وأنا لست سعيدا على الإطلاق. أردت أن أكون الأول والفوز. لقد تجاوزتنا اليابان”.
وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: “مع 2//1 حاولنا كل شيء، ليس لدي ما أشكو منه. كيفية التعامل مع وضع الانهيار، كرة القدم لا يمكن تفسيرها، اشرح الآن أنك هيمنت على اليابان وفي مدة 10 دقائق وخسرت”.
ورفض لويس إنريكي التعليق على الهدف الثاني لليابان وهل الكرة تجاوزت خط المرمى أم لا وقال: “رأيت صورة يجب أن تكون مزورة، لا يمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية. إنها بحاجة إلى التلاعب بها”.
وأضاف حول مواجهة المنتخب المغربي في دور الـ16: “نحن بحاجة إلى التعافي عاطفيا. نحن نلعب ضد مفاجأة كأس العالم، وعلينا الاستعداد قدر الإمكان، لأنه سيكون هناك 16 فريقًا متبقيًا وعلينا التحسن. سيكون الأمر صعبًا للغاية”.
10 تعليقات
يجب على المنتخب الوطني المغربي أن يأخذ الحيطة والحذر من المنتخب الإسباني ونتمنى التوفيق والنجاح الدائم للمنتخب الوطني المغربي للوصول إلى النهائيات يآرب.
كنا متخوفين مع بلجيكا والحمدلله انتصرنا عليها وهذا ما سيحصل انشاء الله مع المنتخب الإسباني ونتمنى ذالك.
إنشاء آلله سنتفوق عليهم ونفوز ونصل إلى مبتغانا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بقطر..
هيهات هيهات هيهات من الكرة القدم الإسبانية خذوا الحيطة والحذر منها هههههههههههه.
المنتخب الوطني المغربي بإذن الله تعالى سينتصر على المنتخب الإسباني لانه واجه أصعب فريق منها فلا نتخوف من هذآ الفريق الاسباني لدينا أبطال ونفتخر بهم اعانهم الله في مسيرتهم الكروية يآرب.
المجموعة التى ستواجه المنتخب الوطني المغربي مجموعة صعبة جدا ولهذا يجب على المدرب المغربي وليد الركراكي أن يأخذ الحيطة والحذر منها ويسير على خطط طاكتيكية وتدهش العالم بأكمله…
ينتصر على جميع المنتخبات باذن الله وسنرفع راية الإسلام هناك ونفتخر بمنتخبنا الوطني المغربي الفوز باذن الله تعالى.
أعتقد أن المنتخب الوطني المغربي سيفوز على المنتخب الإسباني وينتصر على المنتخب البرتغالي حتى باذن الله نصل الى الدور الثاني إنشاء آلله.
إننا في معركة حاسمة بين اسبانيا والمنتخب الوطني المغربي لهذا خذوا الحيطة والحذر منهم…
يا منتخب الوطني المغربي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار والحيطة الحذر من المنتخب الإسباني كما قال طارق بن زياد ( البحر أمامكم والعدو ورائكم…)والفاهم يفهم هههههههههههه