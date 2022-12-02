بمناسبة التأهل.. الأهلي والزمالك يوجهان رسالة ل”أسود الأطلس”

2022-12-02 / 10:49
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هبة بريس

هنأ ناديي الأهلي والزمالك، المنتخب المغربي بتأهله إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وكتب الأهلي على حسابه في موقع “تويتر”: “مجلس إدارة النادي والأعضاء والجماهير يتقدمون بخالص التهنئة إلى المنتخب المغربي الشقيق وجماهيره والقائمين على المنظومة الكروية بمناسبة التأهل عن جدارة إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر”.

وأضاف: “المنتخب المغربي أسعد كل العرب”.

بدوره، كتب الزمالك على حسابه: “مرتضي منصور، رئيس النادي، يتقدم بالتهنئة إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم”.

وأعرب رئيس الزمالك عن أمنيته بدوام التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم في بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب المغربي تأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر بعد فوزه أمس الخميس على كندا 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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