ولي عهد الأردن والملكة رانيا يهنئان المغرب بالتأهل للدور الثاني
هبة بريس
علّق الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ووالدته الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني على تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.
وقال ولي العهد الأردني عبر خاصية “ستوري” في إنستغرام: “تأهل عظيم للمنتخب المغربي مبارك لأسود الأطلس”.
وكتبت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على تويتر: “مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر”.
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10 تعليقات
حفظ الله ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين وحفظ ولي عهده وحفظ الشعب الاردني الشقيق
شكرا لكل قادة الدول العربية على دعمها ومساندة اسود الاطلس..
المغرب فخر العرب والمسلمين اللهم وفقه الخير يارب العالمين.
كل العرب يساندوا فريقنا الوطني المغربي..
قلوبنا مع اسود الاطلس وفخر العرب ..
كل الدعم والتوفيق للناخب الوطني المغربي والعناصر الوطنة على هذا الانجاز التاريخي..
شكرا لولي العهد الاردني والملكة رانية عن اخر تبريكاتهم ..
للاسف الشديد الصين ثلاث منتخبات عربية السعودية. تونس. قطر . لكن الاهم المغرب مثلهم احسن تمثيل..
تحت شعار جيبوها يا اولاد جيبوها. سننتصر على اسبانيا..
بالتوفيق ومسيرة موفقة..