وهبي عن تأهل “الأسود”: “إنجاز تاريخي وفرحة كبيرة”

هبة بريس - الرباط

هنأ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنتخب الوطني، بالتأهل للدور الثاني ضمن منافسات مونديال قطر.

وقال وهبي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “هنئيا للمنتخب الوطني لكرة القدم الفوز والتأهل للدور الثاني لنهائيات كأس العالم فيفا 2022.”

وأضاف مدونا “انجاز تاريخي وفرحة كبيرة، شكرا لأسود الأطلس، وبرافو للجمهور المغربي”

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