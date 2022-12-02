“الأسود فخر العرب”.. “فيفا” ينشر إحصائيات المغرب في الدور الأول
هبة بريس
تحت عنوان “الأسود فخر العرب”، نشر الاتحاد الدولي لمرة القدم “فيفا” إحصائيات المغرب في الدور الأول لمونديال قطر.
وذكر الاتحاد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، أن المنتخب الوطني أول منتخب أفريقي يحقق 7 نقاط في دور المجموعات، ورابع منتخب أفريقي لا يخسر في دور المجموعات، وخامس منتخب أفريقي يتصدر مجموعته، و7 منتخب أفريقي يفوز بمواجهتين في كأس العالم.
هذا ويشار الى أن أسود الأطلس تأهلوا للمرة الثانية منذ 36 سنة إلى الدور الثاني في المونديال متصدرا مجموعته.
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تعليق واحد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
في البداية، هنيئا لنا جميعا بهذا الفوز، بالعامية : والله شحال هدا ما فرحنا، هاد الفرحة نساتنا الهم والغم أو كرونا او ما دوزاتو علينا، الحمد الله، الله يفرحكم وينصركم كما فرحتونا، فريقنا العزيز أو حكامة المدرب البطل السيد الركراكي (المدربين المغاربة قادرين على المسؤولية ما محتاجينش للغرباء يدربو لنا الفريق ديالنا، للأسف شحال من سنين اوهوما تينهبو الأموال الطائلة ديال الشعب المغربي…). وعلاش لا ما ناخدو كأس العالم، فاش فايتنا لخرين، العز للمغاربة الله ينصركم وخمسة وخميس في عنين العديان، لكم مني أعظم تحية والسلام.