“الأسود فخر العرب”.. “فيفا” ينشر إحصائيات المغرب في الدور الأول

2022-12-02 / 09:55
0
هبة بريس

تحت عنوان “الأسود فخر العرب”، نشر الاتحاد الدولي لمرة القدم “فيفا” إحصائيات المغرب في الدور الأول لمونديال قطر.

وذكر الاتحاد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، أن المنتخب الوطني أول منتخب أفريقي يحقق 7 نقاط في دور المجموعات، ورابع منتخب أفريقي لا يخسر في دور المجموعات، وخامس منتخب أفريقي يتصدر مجموعته، و7 منتخب أفريقي يفوز بمواجهتين في كأس العالم.

هذا ويشار الى أن أسود الأطلس تأهلوا للمرة الثانية منذ 36 سنة إلى الدور الثاني في المونديال متصدرا مجموعته.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي عن تأهل “الأسود”: “إنجاز تاريخي وفرحة كبيرة”

وهبي عن تأهل “الأسود”: “إنجاز تاريخي وفرحة كبيرة”

2022-12-02 / 10:09
Photo of مونديال قطر.. هذه مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

مونديال قطر.. هذه مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات

2022-12-02 / 09:34
Photo of بعد التأهل.. “لارام” تعلن عن برنامج جديد لمساندة “الأسود”

بعد التأهل.. “لارام” تعلن عن برنامج جديد لمساندة “الأسود”

2022-12-02 / 09:19
Photo of كأس العالم قطر 2022.. 14 منتخبا فى دور الـ16 بالمونديال حتى الآن

كأس العالم قطر 2022.. 14 منتخبا فى دور الـ16…

2022-12-01 / 23:24
Photo of عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”

عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”

2022-12-01 / 22:42
Photo of مونديال قطر .. المغرب يواجه اسبانيا في ثمن النهائي

مونديال قطر .. المغرب يواجه اسبانيا في ثمن النهائي

2022-12-01 / 22:19
Photo of أمير قطر يتفاعل مع فوز المغرب على نظيره الكندي في المونديال

أمير قطر يتفاعل مع فوز المغرب على نظيره الكندي…

2022-12-01 / 20:56
Photo of المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة

المنتخب المغربي يثير فرحة عربية واسعة

2022-12-01 / 20:29
Photo of جمهور ولاعبو المغرب يرفعون أعلام فلسطين في مباراة كندا

جمهور ولاعبو المغرب يرفعون أعلام فلسطين في مباراة كندا

2022-12-01 / 20:13
Photo of جماهير الدارالبيضاء…فرحة عارمة وشكر لكتيبة الركراكي

جماهير الدارالبيضاء…فرحة عارمة وشكر لكتيبة الركراكي

2022-12-01 / 19:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق