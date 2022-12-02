“الأسود فخر العرب”.. “فيفا” ينشر إحصائيات المغرب في الدور الأول

هبة بريس

تحت عنوان “الأسود فخر العرب”، نشر الاتحاد الدولي لمرة القدم “فيفا” إحصائيات المغرب في الدور الأول لمونديال قطر.

وذكر الاتحاد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، أن المنتخب الوطني أول منتخب أفريقي يحقق 7 نقاط في دور المجموعات، ورابع منتخب أفريقي لا يخسر في دور المجموعات، وخامس منتخب أفريقي يتصدر مجموعته، و7 منتخب أفريقي يفوز بمواجهتين في كأس العالم.

هذا ويشار الى أن أسود الأطلس تأهلوا للمرة الثانية منذ 36 سنة إلى الدور الثاني في المونديال متصدرا مجموعته.

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