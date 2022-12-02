طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تظل الأجواء باردة نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق كل من الأطلس والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والغرب والشاوية ودكالة والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب هطول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة ستهم المناطق الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية، فضلا عن سقوط بعض الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 1800 متر.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و 08 درجات جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 07 و 12 درجة شمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 12 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بالمرتفعات والمناطق الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطانطان وسيصبح تدريجيا هائجا خلال الزوال، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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