كأس العالم قطر 2022.. 14 منتخبا فى دور الـ16 بالمونديال حتى الآن

هبة بريس _ رياضة

انتزع منتخبا اليابان وإسبانيا بطاقتى العبور لدور الـ16، بعد احتلالهما المركز الأول والثانى فى المجموعة الخامسة، فى ختام دور المجموعات من كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وحقق المنتخب اليابان الفوز على إسبانيا وصعدا سويا بفارق الأهداف لإسبانيا على حساب ألمانيا الذى فاز على كوستاريكا ولكن ودعا البطولة بعد احتلالهما المركز الثالث والرابع.

بهذا الترتيب، ينضم منتخبا اليابان وإسبانيا إلى 12 منتخبا تأهلت لدور الـ16 وهى كل من أستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال، والأرجنتين وبولندا، المغرب، كرواتيا.

وكان 3 منتخبات فقط حسموا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما حققت العلامة الكاملة بعد أول جولتين، وهم فرنسا والبرازيل والبرتغال.

وحجز منتخب فرنسا أول بطاقة تأهل إلى دور الـ16 فى رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم الذى يحمله عن الموسم الماضى، وحصد منتخب الديوك انتصارين متتاليين فى دور المجموعات، بعدما فاز فى المباراة الأولى على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك بنتيجة 2/1، ليحقق العلامة الكاملة.

لحق منتخب البرتغال بفرنسا ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ16، بعدما فاز فى المباراة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز فى المباراة الثانية على منتخب أوروجواى بهدفين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل رسمياً للمرحلة المقبلة.

وانضم منتخب البرازيل إلى فرنسا والبرتغال، بعدما حقق انتصارين متتاليين، حيث فاز فى الجولة الأولى على صربيا بهدفين نظيفين، ثم فاز فى الجولة الثانية على سويسرا بهدف نظيف، ليحصد 6 نقاط ويلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.

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