Riders board a natural gas powered city bus in Washington, DC, 15 November 2007. Many US cities are looking for greener solutions to traffic congestion, including encouraging commuters to ride their bikes to work, as well as adding buses that use natural gas instead of traditional fuel sources. AFP PHOTO/SAUL LOEB (Photo by Saul LOEB / AFP)

واشنطن تقرر توفير وسائل النقل العامة مجانا

2022-12-01 / 23:12
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هبة بريس

قدم مجلس العاصمة الأميركية واشنطن تشريعا جديدا يصبح بموجبه استخدام باصات النقل العام مجانية ابتداء من صيف 2023 المقبل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

تهدف الخطوة إلى إعادة اجتذاب الراكبين إلى نظام النقل العام، فيما يقول أعضاء المجلس إن مشروع القانون سيجعل الحافلات أسرع وأكفأ، ونظام النقل أكثر إنصافا للركاب ذوي الدخل المنخفض.

ويستخدم ثلث سكان العاصمة وسائل النقل العام، وفقا لمدير ميزانية المدينة، و 68٪ من ركاب الحافلات لديهم دخل عائلي أقل من 50000 دولار.

ووصف رئيس مجلس العاصمة، فيل مندلسون المشروع بـ”الكبير”، وقال: “سنكون أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تقدم خدمة حافلات مجانية. سيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمستخدمي الحافلات؛ جداول موثوقة وصعود أسرع”.

وتابع قوله “ليس هناك شك في أنها ستشجع مزيدا من الناس على استخدام النقل العام، ما يعني فوائد عديدة، من تقليل الازدحام إلى تحسين البيئة”.

ويجعل التشريع الجديد جميع رحلات المتروباص في المنطقة مجانية، ويضيف خدمة ليلية بـ12 خطا رئيسيا للحافلات. ويأمل المسؤولون في المدينة في توفير دعم بقيمة 100 دولار شهريا لمستخدمي المترو من سكان واشنطن في وقت لاحق.

وستنضم العاصمة إلى عدد صغير من المدن الأميركية الأخرى التي تقدم مواصلات عامة مجانية، بما في ذلك مدينة كانساس التي توفر حافلات مجانية حتى عام 2023، لكن التشريع الجديد سيجعل الحافلات مجانيا على نحو دائم.

وستمول خدمة الحافلات المجانية من خلال تشريعات الطوارئ التي توفر دخلا ثابتا من الإيرادات لسلطات قطاع النقل العام في العاصمة واشنطن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن أعضاء المجلس.

وتوفر الإرادات ما يقرب من 32 مليون دولار لتقديم رحلات مجانية بالحافلة، و 8.5 مليون دولار إضافية لتوسيع نطاق الخدمة الليلية.

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