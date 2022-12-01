عزيز أخنوش يهنئ “أسود الأطلس”
هبة بريس _ رياضة
أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تهانئه للمنتخب الوطني، بعد فوز “أسود الأطلس” على منتخب كندا، وحجزه بطاقة التأهل للدور الموالي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وكتب أخنوش، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بمناسبة التأهل البطولي للمنتخب الوطني لكرة القدم لدور ال 16 من كأس العالم قطر 2022 كنهنئ جميع مكونات الفريق الوطني، وعموم الشعب المغربي”.
وأضاف رئيس الحكومة “هاد التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز، وكيعكس الروح الوطنية العالية للاعبين ديالنا، ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل”.
وكتب “كنتمنى لأبطالنا المزيد من التألق في المباريات القادمة إن شاء الله”.
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12 تعليقات
هنيئاً لكل المغاربة بهذا التأهل
حنا كنهنوك على الغلاء وعلى سوء المسؤلية
إن شاء الله ديما المغرب شكرا السيد الرئيس
مبروووك وألف مبروك ماشاءالله تبارك الرحمن
هاد التأهل هو مصدر للفخر والاعتزاز، وكيعكس الروح الوطنية العالية للاعبين ديالنا، ورغبتهم القوية في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل.
مبروك بالتوفيق إنشاء الله بالخيرات للجميع شعب المغربي
بالتوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة
فوز مستحق ، يوم جميل وحافل بالاخبار السارة
مبروك هذا الفوز الكبير تحياتنا
مزيدآ من التألق إن شاء الله
الحمد لله الكل فرحانين بهذا التأهل ❤
الله يستر، فرحان لأنه كلما ربحوا المباريات كلما تقاضوا أجرا زائدا، وعليه فإنه بعد العودة بمشيئة الله، قد يطلب منهم أداء الضريبة على الدخل.