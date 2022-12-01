اليابان تهزم إسبانيا وتتصدر المجموعة الخامسة وتضرب موعدًا مع كرواتيا

2022-12-01 / 22:12
0
هبة بريس

واصل منتخب اليابان مفاجآته وفاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12، بينما أحرز لليابان كل من ريتسو دوان، وأوه تاناكا في الدقيقتين 48، و51 على التوالي.

بهذه النتيجة تصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب إسبانيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 9 أهداف وتلقي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كأس العالم 2022.. ” ONCF ” يطلق تعريفة “Allez Maroc”

كأس العالم 2022.. ” ONCF ” يطلق تعريفة “Allez…

2022-12-01 / 21:25
Photo of نصير مزراوي : أحلامنا كبيرة

نصير مزراوي : أحلامنا كبيرة

2022-12-01 / 19:47
Photo of المقاهي والمطاعم تحقق أرباحا مهمة من مباريات مونديال قطر

المقاهي والمطاعم تحقق أرباحا مهمة من مباريات مونديال قطر

2022-12-01 / 14:45
Photo of سابقة .. رئيس “الفيفا” في مباراتين تجريان بنفس الوقت

سابقة .. رئيس “الفيفا” في مباراتين تجريان بنفس الوقت

2022-11-30 / 23:05
Photo of رئيس اتحاد طنجة يقدم استقالته

رئيس اتحاد طنجة يقدم استقالته

2022-11-30 / 20:37
Photo of 907 ملايين مشاهد لمباريات المونديال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

907 ملايين مشاهد لمباريات المونديال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2022-11-30 / 19:28
Photo of مونديال قطر.. فيفا “يسمح” بمظاهر مؤيدة لاحتجاجات إيران

مونديال قطر.. فيفا “يسمح” بمظاهر مؤيدة لاحتجاجات إيران

2022-11-29 / 22:05
Photo of مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بميثاق الاستثمار

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بميثاق…

2022-11-29 / 22:01
Photo of هولندا تعمق جراح قطر بثنائية وتبلغ ثمن نهائي المونديال

هولندا تعمق جراح قطر بثنائية وتبلغ ثمن نهائي المونديال

2022-11-29 / 18:37
Photo of ” يوسف زيدان” يهنئ المغاربة بفوزهم التاريخي على بلجيكا

” يوسف زيدان” يهنئ المغاربة بفوزهم التاريخي على بلجيكا

2022-11-28 / 20:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق