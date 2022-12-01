اليابان تهزم إسبانيا وتتصدر المجموعة الخامسة وتضرب موعدًا مع كرواتيا

هبة بريس

واصل منتخب اليابان مفاجآته وفاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12، بينما أحرز لليابان كل من ريتسو دوان، وأوه تاناكا في الدقيقتين 48، و51 على التوالي.

بهذه النتيجة تصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب إسبانيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 9 أهداف وتلقي

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