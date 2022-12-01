The front of Buckingham Palace is pictured in central London, on January 28, 2014. British lawmakers on Tuesday took aim at Queen Elizabeth II's household accountants, saying they must cut their costs and tackle a huge backlog of repairs to the monarch's crumbling palaces. Some of Buckingham Palace's 775 rooms have not been refurbished for 60 years, a palace official told MPs. AFP PHOTO / CARL COURT (Photo by CARL COURT / AFP)

حادث “عنصري” جديد في قصر باكنغهام.. والأمير وليم يعلق

2022-12-01 / 22:03
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هبة بريس

بدأ الأمير وليام وزوجته كايت، الأربعاء، في بوسطن أول زيارة لهما الى الولايات المتحدة خلال ثماني سنوات، تزامنا مع جدل في بريطانيا أثاره حادث عنصري جديد في قصر باكنغهام.

فقد استقالت مساعدة سابقة للملكة إليزابيث الثانية، بعدما سألت ناشطة خيرية بريطانية سوداء مرارا عن أصولها خلال حفلة استقبال في قصر باكنغهام ما تسبب بفضيحة ألقت بظلها على زيارة وليام وكايت، الأولى لهما الى الخارج منذ وفاة الملكة في 8 سبتمبر.

وقال الناطق باسم وليام في بوسطن “العنصرية ليس لها مكان في مجتمعنا” حتى قبل وصول كايت ووليام اللذين تشكل زيارتهما فرصة لتلميع صورة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

دلالة على أهمية هذه الرحلة للملكية البريطانية ومستعمرتها الأميركية السابقة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه الجمعة “ليلقي التحية على أمير وأميرة ويلز” في مدينة بوسطن التاريخية ورمز الاستعمار البريطاني قبل الثورة والاستقلال الأميركي في نهاية القرن الثامن عشر

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