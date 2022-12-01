كأس العالم 2022.. ” ONCF ” يطلق تعريفة “Allez Maroc”

هبة بريس _ الرباط

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، في أفق العروض المقبلة لأسود الأطلس في المونديال، تعريفة “!Allez Maroc”، لفائدة المشجعين المغاربة الراغبين في التوجه إلى قطر لتشجيع المنتخب الوطني خلال الأدوار المقبلة.

وذكر المكتب السككي، في بلاغ، أن تعريفة “!Allez Maroc”، الموجهة بشكل حصري لمشجعي المنتخب الوطني، تتيح تخفيضا بنسبة 50 في المائة على تذكرة الذهاب-الإياب على متن القطارات المكوكية السريعة التي تربط المحطة السككية لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وأوضح البلاغ أن هذه التعريفة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 2 دجنبر 2022، لدى تقديم تذكرة طائرة متجهة إلى قطر أو تذكرة مباراة المغرب.

يشار إلى أن هذه التعريفة صالحة على متن القطارات الـ38 الرابطة يوميا بين محطة الدار البيضاء-الميناء والمحطة السككية بمطار محمد الخامس مرورا بمحطتي الدار البيضاء-المسافرين، والدار البيضاء-الوازيس، بوتيرة قطار كل ساعة على مدار اليوم، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة و50 دقيقة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة و50 دقيقة مساء.

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