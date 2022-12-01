الفرح يعم شوارع أكادير بعد صعود المنتخب لدور الثمن

2022-12-01 / 21:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرجت ساكنة مدينة أكادير ، بشيوخها ونساءها واطفالها، مساء اليوم الخميس ، في مشهد لا يتكرر دائما ، من أجل التعبير عن الفرحة، بعد صعود أسود الأطلس الى دور الثمن ضمن مجريات الدور الاول من مباريات كأس العالم 2022 المنظم بدولة قطر .
عند صافرة الحكم البرازيلي الذي أدار مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكندي، التي انتهت لصالح “أسود الأطلس”، بهدفين لواحد ، توقفت قوانين السير والجولان بشوارع أكادير، أضحت المدينة في شريطها الساحلي بالخصوص مسرحا خاصا للفرحة أهازيج الطبول و الصافرات والاعلام الوطنية.

وخرج الآلاف من الاكاديريين، بعد أن أنهو الفرجة بالمقاهي والمطاعم وكذلك المنازل للاحتفال بالفوز الذي وصف بـ”الثمين” للمنتخب المغربي، والذي تصدر فيه المجموعة ب 7 نقط متبوعا بكرواتيا ب 5 نقط التي ضمنت الصعود بدورها لدور 16 .

ورددت ساكنة أكادير، شعارات وأهازيج احتفالية من قبيل: “مبروك علينا هادي البداية ومازال مازال”؛ فيما دعا آخرون المنتخب إلى الاستعداد للقاء المقبل ضد ألمانيا.

العناصر الأمنية والقوات المساعدة، كانت في موعد تنظيم الاحتقالات، عبر تنظيم السير والجولان،بجل شوارع المدينة خصوصا في محيطها الساحلي، الذي عرف توافد الآلاف من الجماهير، عبر تنظيم جيد لحركة السير والجولان.

مباراة اليوم، عرفت حضور قوي والأمنية المغربية ( بوريطة.الخموشي .المنصوري) في المنصة الشرفية بملعب الثمامة بقطر.

كما أن مباراة اليوم، شكل فيها المغرب الاستثناء، بعد صعود أول مدرب عربي مغربي، قاد فريقه للدور 16.

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